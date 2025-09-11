تأكد من تأمينك الصحي وعائلتك بسهولة عبر منصة مجلس الضمان الصحي الموحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرض مجلس الضمان الصحي خدمة جديدة ومبتكرة لتسهيل عملية التأمين الصحي للأفراد وعائلاتهم. من خلال المنصة الموحدة لمجلس الضمان الصحي، يمكنك الآن الاطلاع على جميع الخطط المتاحة واختيار الخيار الأنسب لك ولعائلتك بكل سهولة ويسر.

بفضل هذه الخدمة الجديدة، يمكنك الاستفادة من تغطية صحية شاملة تضمن لك الحصول على الرعاية الطبية اللازمة دون عناء. كما يمكنك أيضًا تحديث بياناتك ومتابعة مستحقاتك المالية بكل يسر وسهولة.

لا داعي للقلق بعد الآن بشأن تأمينك الصحي وصحة عائلتك، فالمنصة الموحدة لمجلس الضمان الصحي توفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد، بكل سهولة ويسر. احرص على الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة لضمان سلامتك وراحة بالك وبال عائلتك.

تأكد من تأمينك الصحي وعائلتك اليوم عبر المنصة الموحدة لمجلس الضمان الصحي واستمتع براحة البال والاطمئنان.