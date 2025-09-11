تابع الان خبر انطلاق معرض إندكس السعودية 2025 للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي بمشاركة خبراء عالميين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت فعاليات معرض إندكس السعودية 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، برعاية هيئة فنون العمارة والتصميم الشريك الاستراتيجي للعام الثاني على التوالي، ليكون الحدث الأبرز في مجالات التصميم الداخلي وتجارة الأثاث والتجهيزات.

ويشارك في المعرض أكثر من 80 خبيرًا عالميًا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتطوير، بهدف تبادل الخبرات وإرساء مستقبل الابتكار في التصميم الداخلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 للمملكة. كما يوفر المعرض منصة للتعاون في موضوعات متنوعة تشمل الأصالة الثقافية، الاستدامة، تصميم الفعاليات الكبرى، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الابتكار والتصميم.

ويستضيف الحدث أكثر من 400 جهة عارضة من 33 دولة، مع أجنحة دولية بارزة من فرنسا وإيطاليا والبرتغال والبرازيل وإسبانيا وجنوب أفريقيا والهند وتركيا وروسيا والصين وبلجيكا وماليزيا واليونان والمغرب والمملكة المتحدة. كما يقدم المعرض جولات متخصصة يقودها خبراء لمساعدة المهندسين والمصممين وأصحاب المشاريع على الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات بكفاءة.

ويحتضن المعرض مسابقة “نجوم المستقبل” بالتعاون مع منصة “آركي نت”، والتي تمكّن طلاب التصميم السعوديين من عرض مشاريعهم النهائية أمام قادة القطاع، مع منح الفائزين فرص تدريب عملية لدى أبرز الوكالات العالمية، لدعم الجيل الجديد من المبدعين في المملكة.