تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 11-09-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يشير إلى تلاشى الزخم السلبي المحيط بالسعر وبداية عكس الاتجاه على المدى القريب.

