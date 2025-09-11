بطولة ألمانيا: الدنماركي كريستيان إريكسن ينضم الى فولفسبورغ حتى 2027

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : أعلن نادي فولفسبورغ سادس الدوري الألماني لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لمدة عامين حتى صيف 2027 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي.

وقال المخضرم إريكسن البالغ من العمر 33 عاما في بيان للنادي "أتطلع بشوق لهذه المغامرة الجديدة. أنا مقتنع بقدرتنا على تحقيق إنجازات معا في فولفسبورغ. وجود العديد من الوجوه المألوفة من المنتخب الدنماركي في الفريق يجعلني مهتما جدا بالانضمام إلى فولفسبورغ".

ويضم فولفسبورغ ثلاثة لاعبين دنماركيين هم المدافع يواكيم مايهلي والمهاجمان اندرياس سكوف اولسن ويوناس ويند.

ويُعد إريكسن أكثر اللاعبين الدنماركيين مشاركة مع منتخب بلاده برصيد 144 مباراة (46 هدفا). في 12 حزيران/يونيو 2021، وخلال أول مباراة للدنمارك في كأس أوروبا ضد فنلندا، تعرض لسكتة قلبية في الدقيقة 43، وسقط أرضا أثناء المباراة.

وكان إريكسن وقتها يلعب في صفوف إنتر ميلان، واضطر إلى إنهاء عقده ومغادرة إيطاليا لأنه كان يرتدي جهاز مزيل الرجفان منذ مرضه، وهو جهاز يُمنع استخدامه في إيطاليا.

وانتقل إريكسن الى اللعب في إنكلترا وتحديدا مع برنتفورد في نهاية كانون الثاني/يناير 2022، وعاد إلى الملاعب في نهاية شباط/فبراير، بعد أكثر من ثمانية أشهر من إصابته بنوبة قلبية.

ووقّع اللاعب السابق لأياكس امستردام الهولندي وتوتنهام الانكليزي في صيف العام ذاته عقدا مع مانشستر يونايتد لمدة ثلاث سنوات حيث انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي.