رنا جبران: بكيت من قلبي في آخر حلقات مسلسل أمي 

"أمي": دراما المشاعر بروح سعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - أعربت الفنانةعن تأثرها الكبير بنهاية شخصية "سهام" التي جسدتها في، مؤكدة أنها بكت من قلبها خلال متابعة الحلقة الأخيرة، لأنها شعرت بالظلم الذي لحق بالشخصية التي بدأت أخيرًا تتذوق طعم السعادة قبل أن تفقده فجأة.وأضافت، خلال لقائها مع كاميرا " أي تي بالعربي"، أن ردود فعل الجمهور جاءت مؤثرة للغاية، إذ عبّر كثيرون عن حزنهم عليها ورأوا فيها ضحية المجتمع، مشيرة إلى أنها تلقت بشكل يومي عشرات الرسائل التي تضمنت دعوات للتوجه إلى الأطباء النفسيين والمطالبة بالحقوق، وهو ما اعتبرته رسالة إنسانية مهمة وصلت عبر الشخصية.وشددت رنا على أن شخصيتها الحقيقية مختلفة تمامًا عن "سهام"، مكلمة: "أنا أعرف كيف أدافع عن حقي والحمد لله"، وكشفت أن النجاح الذي حققته حملها مسؤولية مضاعفة في اختيار أعمالها المقبلة، حيث رفضت ستة نصوص خلال ثلاثة أشهر لحرصها على تقديم قصص تحمل قيمة فنية حقيقية وليست مجرد أعمال عابرة.وفي ما يتعلق بكواليس التصوير، أوضحت جبران أن التجربة منحتها فرصة لتعلم اللغة التركية، ما أتاح لها التواصل المباشر مع المخرج وفريق العمل دون الاستعانة بمترجم.كما عبرت عن حماسها للوقوف أمام نجوم عرب وأتراك من بينهم باسل خياط وأمير كرارة وخالد أرغنتش، مؤكدة على أن حلمها الأكبر يتمثل في المشاركة في عمل سينمائي عالمي إلى جانب نجوم بوليوود مثل شاروخان أو هريتك روشان.يمكنكم قراءة ....شاهدوا ماذا قالت سناء بكر يونس عن مسلسل "أمي"

المسلسل السعودي "أمي" المقتبس من المسلسل التركي "أمي"، أعاد تقديم قصة الأم البديلة التي تخاطر بكل شيء من أجل إنقاذ طفلة من بيئة قاسية، العمل عرض على منصة شاهد. تتابع الأحداث شخصية "ندى"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها. المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.

يشارك في بطولة العمل السعودي نحبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر. وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.

