زوجة بروس ويليس تُغضب الجمهور بنقله إلى مركز رعاية… وردّها يُشعل الجدل

وقفت إيما هيمنغ ويليس في وجه الانتقادات العلنيّة الّتي طالتها بعد قرارها نقل زوجها النّجم الأميركيّ بروس ويليس، إلى منزل منفصل لتلقّي الرّعاية اللازمة في ظلّ تقدّم حالته الصّحّيّة إثر إصابته بمرض الخرف الجبهي الصّدغيّ (FTD).

وفي مقابلة خاصّة مع برنامج Good Morning America، شدّدت هيمنغ ويليس على أنّ القرار اتُّخذ بما يخدم مصلحة العائلة أوّلًا، مؤكّدة أنّه “ليس مطروحًا للنّقاش”.

وأوضحت هيمنغ ويليس (سبعة وأربعين عامًا) أنّ قرار وضعه في منزل من طابق واحد بالقرب منهم، حيث يتلقّى رعاية احترافيّة على مدار السّاعة، جاء لضمان سلامته وسلامة ابنتَيهما الصّغيرتّين، مابل وإيفلين.

وعلى الرّغم من الانتقادات عبر الإنترنت، بقيت هيمنغ ويليس متمسّكة بموقفها، لافتةً إلى أنّ كثيرين من المنتقدين ليست لديهم خبرة شخصيّة في التّعامل مع مرض الخرف، وبالتّالي يفتقرون لفهم تعقيداته. وأضافت: “أحيانًا يُبدي الناس آراءهم من دون أن تكون لديهم تجربة فعليّة.”

وبيّنت أنّ هذا الترتيب أتاح لابنتَيهما عيش حياة أكثر هدوءًا، بعيدًا عن القيود الّتي يفرضها المرض، بما في ذلك القدرة على استقبال الأصدقاء والقيام بزيارات ومبيتات من دون الحاجة إلى التزام الصّمت الدّائم.

حظيت هيمنغ ويليس بدعم من عائلتها المتفرّعة، إذ دافعت الممثّلة ديمي مور – الزّوجة السّابقة لبروس ويليس – عن خيارها، مثنيةً على شجاعتها في تحمّل مسؤوليّات صعبة، ومؤكّدةً أهميّة أن يعتني الممرّضون بأنفسهم أيضًا. كما أشادت مور باستمرار ترابط عائلتهم المتفرّعة والتزامهم المشترك برعاية بروس.

ولم يقتصر دور هيمنغ ويليس على رعاية عائلتها، بل أصبحت أيضًا صوتًا داعمًا للممرّضين ومقدّمي الرّعاية، إذ أصدرت مؤخّرًا كتابًا بعنوان “الرّحلة غير المتوقّعة: العثور على القوّة والأمل وذاتك في مسار الرّعاية”، تسرد فيه تجربتها الخاصّة وتقدّم نصائح وإلهامًا للملايين ممّن يعتنون بأحبّائهم المصابين بالخرف أو أمراض تنكّسية عصبيّة أخرى.

واختتمت حديثها قائلة: “الخرف يظهر بصور مختلفة في كلّ بيت، عليك أن تفعل ما هو صائب لعائلتك وما هو صائب لشخصك العزيز.”

وكان بروس ويليس (سبعين عامًا) قد شُخّص بالخرف الجبهي الصّدغي مطلع عام ٢٠٢٣ عن عمر ( سبعة وستّين عامًا)، وذلك بعد إصابته سابقًا باضطراب الحبسة الكلاميّة. ومع تدهور حالته، أصبح واضحًا أنّه يحتاج إلى بيئة معيشيّة خاصّة تؤمّن له رعاية متخصّصة.