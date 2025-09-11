اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي يلتقي زياد الجبوري لمناقشة أوضاع بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "زار في بغداد عضو التحالف زياد خلف الجبوري"، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

وتناول اللقاء – بحسب البيان - أوضاع العاصمة واحتياجات أهلها، مع التأكيد على أهمية الدور الذي يقدمه أعضاء التحالف في خدمة مناطقهم، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لضمان تمثيل صوتهم بشكل فاعل.
