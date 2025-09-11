كيندال جينر تودّع حياة الشهرة والأضواء: "سأتوقف عن كل شيء وأصمم المنازل فقط"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - صدمت كيندال جينر (Kendall Jenner)، عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة والنجمة التلفزيونية البالغة من العمر 29 عامًا، كل متابعيها بعدما كشفت عن خططها للتخلي عن مسيرتها المهنية المرموقة في عالم عرض الأزياء، والابتعاد نهائيًا عن الأضواء، لتركز بدلًا من ذلك على شغفها الحقيقي: تصميم المنازل.

كيندال، التي يتابعها أكثر من 287 مليون شخص على إنستغرام فقط، أكدت أنها أصبحت أكثر ميلًا إلى الحياة البسيطة هذه الأيام، وتريد قضاء سنواتها القادمة بعيدًا عن صخب الشهرة والأضواء الساطعة.

وفي حوارها مع صديقتها وزميلتها عارضة الأزياء جيجي حديد (Gigi Hadid)، قالت: "أقسم بالله، سأوقف كل شيء وأبدأ فقط في تصميم المنازل. لست أمزح".

تصريح كيندال جينر أثار تساؤلات حول تحول جذري في حياة النجمة التي وصلت إلى لقب أعلى عارضة أزياء أجرًا في العالم، حيث حققت أرباحًا تصل إلى 40 مليون دولار في عام 2025.

طفولة تحت الأضواء: من "مواكبة عائلة كارداشيان" إلى العالمية

نشأت جينر في دائرة الضوء منذ سنواتها الأولى كجزء من عائلة كارداشيان-جينر (Kardashian-Jenner family)، حيث ظهرت لأول مرة على الشاشة في عام 2007، وهي في الحادية عشرة من عمرها فقط، ضمن برنامج "مواكبة عائلة كارداشيان" (Keeping Up with the Kardashians) على قناة E!، الذي أصبح ظاهرة تلفزيونية عالمية.

لاحقًا، وقّعت العائلة صفقة مربحة مع منصة Hulu لمواصلة البرنامج بعنوان The Kardashians، مما ضمن استمرار نفوذها الإعلامي.

ومع ذلك، تعترف كيندال بأن هذا العالم لم يكن شغفها الحقيقي. وفي استرجاعها لبدايات شهرة العائلة خلال ظهورها في بودكاست Anything Goes مع إيما تشامبرلين (Emma Chamberlain) في أغسطس 2024، قالت: "كنا نذهب إلى المدرسة قدر ما استطعنا. بدأت التعليم المنزلي في الصفين الحادي عشر والثاني عشر. ورغم وجود برنامج تلفزيوني يصوّر في بيتنا، كنا نقضي يومنا الدراسي كاملًا في مدارس عادية، ولدينا أصدقاؤنا الذين عرفناهم قبل أن يبدأ البرنامج".

هذا التوازن بين الحياة العادية والشهرة المبكرة شكّل شخصيتها، لكنه أيضًا غذّى رغبتها في الهروب من الأضواء في سنواتها اللاحقة.

من مدارج الموضة إلى تصميم المنازل

مع مرور السنوات، تحولت جينر من نجمة طفلة إلى عارضة أزياء عالمية، حيث اعتلت قائمة الأعلى أجرًا في العالم، وأصبحت الوجه الأبرز لعلامات فاخرة، إلا أنها اليوم تبدو جاهزة لإغلاق هذا الفصل من حياتها، وقالت: "أحب حياتي في لوس أنجلوس (Los Angeles)، لكنني أيضًا أحب الحياة البسيطة. يعجبني أن أستيقظ كل صباح وأرتدي ملابس السباحة أو بنطال رياضي، من دون مكياج، وأعيش يومي بحرية".

وأضافت أنها تفكر كثيرًا في المستقبل، لكنها تحاول ألا تبالغ في التخطيط رغم أنها "مخططة بطبعها".

كما أوضحت أنها تحب البقاء في المنزل، وتجد الراحة في الأيام التي لا تستعرض فيها على المنصات، وتابعت: "أحب أن أذهب إلى عروض الفروسية (horse shows) مثل أي شخص آخر، أرتدي خوذتي ونظاراتي وزيّ السباق، وأتنافس تحت اسم مختلف تمامًا".

هوس بالتخطيط وحنين إلى البساطة

ورغم نجاحها الهائل، يبدو أن جينر تبحث عن هوية جديدة تُعيد إليها التوازن. حلمها اليوم يتلخص في إعادة ترتيب المساحات وتصميم منازل تمنحها إحساسًا بالدفء والحرية، بعيدًا عن قيود عدسات الكاميرا.

كما كشفت جينر أنها تبني منزلًا جديدًا "في الغرب"، بعيدًا عن لوس أنجلوس، في إشارة واضحة إلى بحثها عن حياة أكثر هدوءًا.

جيجي حديد (Gigi Hadid) دعمت صديقتها كيندال في قرارها، قائلة: "هي واحدة من القلائل الذين أسمح لهم بتصميم منزل لي".

وليس هذا الشغف وليد اللحظة، فقد سبق لها التعاون مع مصمم الديكور جيف ليثام (Jeff Leatham) في مشاريع سابقة، كما جددت منزلها في لوس أنجلوس قبل أربع سنوات.

منذ أن ظهرت طفلة على الشاشة إلى أن أصبحت أغلى عارضة في العالم، شقت كيندال جينر مسارًا مليئًا بالنجاحات. لكنها أيضًا كشفت في مقابلة صحفية سابقة عن معاناتها مع نوبات الهلع (panic attacks) وأهمية التفكير الإيجابي، ما يعكس صراعها الداخلي مع ضغوط الشهرة.

اليوم، ومع تزايد اهتمامها بتصميم المنازل، وتفاعل الجمهور بإيجابية مع صور منزلها الذي وصفته على إنستغرام (Instagram) بأنه "منزل للحياة"، يبدو أنها تستعد لخطوة أكثر جذرية.

لكن يبقى السؤال معلقًا: هل تحقق كيندال حلمها قريبًا وتتحول إلى مصممة منازل، أم أن هذه مجرد نزعة مؤقتة وحنين إلى البساطة؟

