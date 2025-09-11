سارة طيبة تعلن عن عرض فيلم الرعب حوبة بمهرجانات عالمية مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - أعلنت الفنانة والمخرجة والمؤلفة سارة طيبة عبر حسابها على إنستغرام عن عرض فيلمها "حوبة"، وهو فيلم رعب بعدد من المهرجانات العالمية في أمريكا وإسبانيا ولندن، كما سيُعرض في دور السينما بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر المقبل.
وشاركت سارة طيبة متابعيها بوستر الفيلم، وأعلنت لجمهورها عبر حسابها على إنشتغرام عن الفيلم، ونشرت بوستر وضعت فيه المهرجانات التي ستشارك بها وكتبت: "فيلمنا "حوبة" إخراج ماجد الأنصاري وإنتاج امانجينيشن وسپوكي فيلمز، حيشارك في أقوى مهرجاني رعب وفانتازيا في العالم في أمريكا وإسبانيا، بالإضافة كمان لمهرجان لندن، مبروك وبشّدة لكل الفريق".
وكان حساب الشركة المنتجة Image Nation Abu Dhabi قد نشر بوستر الفيلم، وأعلن عن موعد عرضه في مهرجان لندن السينمائي الدولي، وكتب "حوبة يواصل رحلته العالمية ويصل إلى لندن، يشارك حوبة في الدورة الـ69 من مهرجان لندن السينمائي الدولي "BFI"، إلى جانب أبرز وأحدث الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم. ويمثل أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية من إنتاج مشترك بين إيمج نيشن أبوظبي وسبوكي بيكتشرز، تابعونا في لندن من 8 إلى 19 أكتوبر".
ونشر الحساب أيضاً بوستر آخر تضمن صورة لسارة طيبة عن مشاركة الفيلم في إسبانيا، وذلك في الدورة الـ58 من مهرجان سيتجيس السينمائي الدولي
وكتب: "يواصل فيلم "حوبة" حصد النجاحات عالمياً، بعد اختياره رسمياً للمشاركة في الدورة الـ58 من مهرجان سيتجيس السينمائي الدولي، لينضم إلى أبرز الأفلام المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، نلقاكم في سيتجيس!".
كما نشر الحساب أيضاً بوستر للفيلم عن عرضه في مهرجان فانتاستيك في أمريكا، وكتب: "يعود ماجد الأنصاري إلى مهرجان فانتاستيك، مع العرض العالمي الأول لفيلم "حوبة".
وسيُعرض الفيلم لأول مرة في أكبر تجمع لعشاق الأفلام المتنوعة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن الدورة العشرين لمهرجان فانتاستيك التي ستُقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر في أوستن، تكساس".
وهو من بطولة الفنانة بدرية محمد، سارة طيبة، إيمان دغز، جاسم الخراز، ومن اخراج المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري.
فيلم "حوبة" وأبطالهوفيلم "حوبة" هو أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية، يتم إنتاجه بالتعاون بين سبوكي بيكتشرز وإيمج نيشن أبوظبي، ويغلب عليه طابع الرعب والتشويق، وتدور أحداثه حول زوجة وأم تجد حياتها الهادئة تنقلب رأساً على عقب بعد أن يعود زوجها إلى المنزل برفقة زوجة ثانية، وبينما تحاول استيعاب هذه الصدمة والتعايش مع الوضع الجديد، تبدأ في ملاحظة سلوكيات غريبة ومخيفة داخل منزلها، ما يضعها في مواجهة مع قوى خفية تهدد حياتها النفسية والعائلية وتتوالى الأحداث.
أعمال سارة طيبة القادمةهذا وكانت الفنانة سارة طيبة قد كشفت لـ"الخليج 365"، أثناء مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ11، عن جديدها القادم، وقالت حينها: "انتهيت من تصوير فيلم روائي طويل من تأليفي، وهو من بطولتي والفنان يعقوب الفرحان، وإخراج أنس باطهف، بعنوان "مسألة حياة أو موت"، ومتحمسة جداً أن أشارك الجمهور متابعة هذا الفيلم، وأتمنى أن ينال إعجابهم".
آخر أعمال الفنانة سارة طيبةأما آخر أعمالها، فهو مسلسل "جميل جداً"، من تأليفها وبطولتها، وهو من 6 حلقات، مدة كل واحدة منها 30 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "جميل"، تستيقظ من غيبوبة طويلة، بعد أن تعرضت لحادث سيارة؛ لتجد أن حياتها تغيرت كلياً، ويشاركها العمل عدد من الفنانين، منهم سعد عزيز، رهف إبراهيم، مي حكيم، أسامة القس، نورا خورشيد، سمر ششة، ريم الحبيب، إسماعيل الحسن، هشام فقيه، دارين البايض، وهو من إخراج أنس باطهف.
