تفاصيل فيلم The Rip لـ بن افليك ومات ديمون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - كشف الإعلان الدعائي لفيلم الجديد The Rip والذي يأتي من بطولة النجم العالمي بن أفليك و النجم مات ديمون ومن المُنتظر طرحه خلال منتصف يناير العام المُقبل، عن اللقطات الأولى من العمل وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

قصة وأحداث فيلم The Rip

وتروي أحداث الفيلم قصة ضباط شرطة في مدينة ميامي الأمريكية والذين يعثرون على ملايين الدولارات نقدًا داخل مخبأ سري، وسرعان ما يبدأ أفراد الشرطة بالشك فيمن يمكنهم الوثوق به بالتزامن مع انتشار خبر مصادرة الإدارة لهذا المبلغ الكبير.

وجاء في ملخص الفيلم: "عند اكتشاف ملايين الدولارات نقدًا في مخبأ سري مهجور، تبدأ الثقة بين فريق من شرطة ميامي بالتآكل، ومع اكتشاف جهات خارجية لحجم عملية المصادرة يتم طرح كل شيء في موضع تساؤل بما في ذلك من يمكنهم الاعتماد عليهم.

فريق عمل فيلم The Rip

ويأتي الفيلم من بطولة بن أفليك ومات ديمون ويأتي تعاونهما بعد عامين منذ جسدا بطولة فيلم Air عام 2023، كما يُشارك في بطولة فيلم The Rip أيضًا كل من ستيفن يون، تيانا تايلور، ساشا كالي، كاتالينا ساندينو مورينو، سكوت أدكنز، كايل تشاندلر ومن إخراج جو كارناهان والذي يُشارك في كتابة السيناريو مع مايكل ماكغريل.

ويأتي فيلم The Rip من إنتاج بن أفليك و مات ديمون وذلك من خلال شركتهما "Artists Equity" كما يُشارك في الإنتاج أيضًا زوجة مات دامون السيدة لوسيانا دامون والتي كانت قد سبق وحصلت على شارة منتج تنفيذي لفيلم The Instigators عام 2024 والذي شارك في بطولته مات دامون، كيسي أفليك.

مات ديمون يتحدث عن عمله بالإنتاج بمُشاركة بن أفليك

وكان قد صرح النجم مات ديمون لـ "Deadline" خلال مُقابلة أجراها في نوفمبر 2024 أنه وبن أفليك استلهما فكرة تأسيس شركة إنتاج خاصة بهما والعمل بشكل وثيق ومستمر بعد إنتاج فيلمهما "The Last Duel" عام 2021 والذي كان أول فيلم يكتبانه معًا منذ فيلم "Good Will Hunting" عام 1997، كما استشهد أيضًا بالفيلم الوثائقي Get Back والذي كان قد أخرجه بيتر جاكسون عن فرقة البيتلز عام 2021 باعتباره مصدر إلهام له ليرغب في العمل بشكل أوثق مع صديقه بن أفليك.



وخلال الحوار قال مات ديمون: "قلتُ في نفسي: ماذا نفعل يا رجل؟ هذا ما نحب فعله أكثر من أي شيء آخر الأفضل هو العمل معًا بأي صفة كانت، سواءً كان نُخرج أو نُمثل أو نُنتج معًا، أو حتى نُسهّل عمل صانعي أفلام آخرين."

