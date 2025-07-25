الاقتصاد

بعد صعود الخام الأمريكي.. ارتفاع أسعار النفط 1% عند التسوية

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صعود الخام الأمريكي.. ارتفاع أسعار النفط 1% عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 1% عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا أو 0.98% إلى 69.81 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا بما يعادل 1.2% لتسجل 66.03 دولارًا للبرميل.
أسعار النفط اليوم - وكالات

وصعد الخام الأمريكي في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على دولار، واقترب خام برنت من هذا المستوى.
أسعار النفط - وكالات
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