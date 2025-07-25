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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صعود الخام الأمريكي.. ارتفاع أسعار النفط 1% عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بنسبة 1% عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا أو 0.98% إلى 69.81 دولارًا للبرميل عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا بما يعادل 1.2% لتسجل 66.03 دولارًا للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على دولار، واقترب خام برنت من هذا المستوى.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتًا بما يعادل 1.2% لتسجل 66.03 دولارًا للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي في وقت سابق من الجلسة بما يزيد على دولار، واقترب خام برنت من هذا المستوى.