شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %12 تراجع أرباح تسلا فى النصف الثانى من العام الجارى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تسلا عن إيرادات بلغت 22.5 مليار دولار أمريكى، بانخفاض قدره 12% عن الفترة نفسها من العام الماضى، وقد أثر انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب انخفاض متوسط سعر البيع، ونقص السيولة النقدية من الاعتمادات التنظيمية، وانخفاض إيرادات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، على صافي أرباح الشركة تسلا في الربع الثاني من عام 2025 ، ولم يكن النمو بنسبة 17% في الإيرادات في أعمال الخدمات، والتي تشمل رأس المال الناتج عن شبكة الشحن الفائق، كافياً لسد الفجوة.

وأظهرت نتائج إيرادات الربع الثانى تحسنًا مقارنةً بالربع الأول، حيث بلغت إيراداتها 19.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين بفارق ضئيل ، (توقع محللون استطلعت ياهو فاينانس آراءهم أن تصل إيرادات الربع الثاني إلى 22.13 مليار دولار أمريكى.

ومع ذلك، فإن صافي الدخل وبشكل أكثر تحديدًا الدخل التشغيلي، هو المكان الذي تتسع فيه الفجوة على أساس سنوي.

وأعلنت شركة تسلا عن صافي دخل قدره 1.17 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بانخفاض قدره 16% عن صافي دخلها البالغ 1.4 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تسلا قد أعلنت عن صافي دخل قدره 409 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025 فى الربع الأول من العام.

وفى الوقت نفسه، انخفض الدخل التشغيلي لشركة تسلا بنسبة 42% على أساس سنوى إلى 923 مليون دولار، وفي حين أشارت تسلا إلى ضغوط ناجمة عن "بيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة نتيجة لتغيير التعريفات الجمركية" و"التأثيرات غير الواضحة للتغييرات في السياسة المالية والمشاعر السياسية"، حاولت الشركة وضع النتائج كنقطة تحول في تركيزها ومستقبلها.

وقالت الشركة في خطابها إلى المساهمين: "كان الربع الثاني من عام 2025 نقطة محورية في تاريخ تسلا: بداية انتقالنا من قيادة صناعات المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة إلى أن نصبح أيضًا رائدين في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والخدمات ذات الصلة".

ولم يُحقق المستقبل الذي تراهن عليه تسلا بعدُ نفس مستوى الإيرادات التي حققها قطاع السيارات، أو أي إيرادات على الإطلاق ، واليوم يُعدّ توجه تسلا نحو الروبوتات والذكاء الاصطناعى وسيارات الأجرة الآلية نفقات، وليس دافعًا للربح.

وتعكس أرباح تسلا إلى حد كبير انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، مع أن انخفاض الاعتمادات التنظيمية لعب دورًا أيضًا، وحققت الشركة 439 مليون دولار من الاعتمادات التنظيمية في الربع الثاني، بانخفاض قدره 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي.