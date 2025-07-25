شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا ألا تروا أي مكروه".
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه".
برقية ولي العهدبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ حادث تحطم طائرة ركاب روسية وقع بمقاطعة آمور شرق روسيا الاتحادية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا ألا تروا أي مكروه".