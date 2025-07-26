شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ معسكرا جديدا فى القاهرة اليوم استعدادا لانطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا بداية من اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة لمدة 10 أيام ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب فريق غزل المحلة العديد من المباريات الودية في تلك الفترة أبرزها مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمكن مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

ومن جانب آخر، اقترب محمد عبد الغنى، مدافع فريق البنك الأهلى، من الانضمام إلى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب عقد جلسة مع مسئولى النادى والاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن نادي المحلة يضع حالياً الرتوش النهائية على الصفقة تمهيداً للإعلان الرسمي، وأصبح محمد عبد الغني لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، دون أن يتم تجديده.

ويترقب مسئولو نادى غزل المحلة الحصول على نسبة 20% من عائد بيع مصطفى العش مدافع الفريق إلى الأهلي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ينص عقد بيع مصطفى العش من المحلة إلى زد على حصول الاول على نسبة إعادة بيع مقدرة بـ20% من قيمة الصفقة.