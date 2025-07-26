شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل 2 قهوة على شاشات المتحدة فى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق عرض مسلسل 2 قهوة بطولة الفنان أحمد فهمي على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن أعمال الأوف سيزون، حيث يواصل أبطال العمل تصوير المشاهد على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل موعد العرض.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى، مسلسل في لحظة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025 على إحدى المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

مرام على تقحتم الدراما والسينما المصرية

أما مرام علي فتعمل حالياً على تصوير فيلم الحارس مع هانى سلامة والذى يسجل أول أعمالها فى السينما المصرية، بجانب تواجدها أيضاًَ لأول مرة فى الدراما المصرية بمسلسل "2 قهوة"، بعدما حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، كان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، تيانا مرعب وآخرين.