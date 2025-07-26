شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام إيطاليا في بطولة العالم بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الكرة الطائرة نظيره الايطالي في الثالثة عصر اليوم السبت، في ثالث مواجهاته بمنافسات بطولة العالم بأوزبكستان والتي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

ونجح منتخب شباب الطائرة في الفوز على تونس بنتيجة 3-0 في ضربة البداية قبل مواجهة اسبانيا أمس .

ويخوض منتخب شباب الطائرة مواجهة هامة ايران الاثنين في التاسعة صباحا و أخيرا بولندا الثلاثاء في نفس التوقيت في ختام الدور الأول .

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى شريف ومهند محمد ربيع وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد عبد العزيز ومحمد السيد، تحت قيادة المدير الفني هاني مصيلحي .

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.