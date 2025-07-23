شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السوري: الأمير محمد بن سلمان له دور محوري في رفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل



وأكد أن رفع العقوبات تم بجهود كبيرة من دول مختلفة وعلى رأسها

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له دور محوري في السعي لرفع العقوبات عن سوريا.وأكد أن رفع العقوبات تم بجهود كبيرة من دول مختلفة وعلى رأسها السعودية ، وخاصة الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دورًا محوريًا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية.