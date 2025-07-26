شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​ في تصريح، على أنّ "ما يحدث في ​قطاع غزة​ أكثر من مجرّد أزمة إنسانيّة، إنّها أزمة أخلاقيّة تُشكّل تحدّيًا للضّمير العالمي"، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل رفع صوتنا، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجياع". وأعلن أنّ "الأمم المتحدة على أهبّة الاستعداد للاستفادة القصوى من وقف إطلاق النّار، لتوسيع نطاق العمليّات الإنسانيّة بشكل كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: ما يحدث بغزة أزمة أخلاقية وسنواصل رفع صوتنا لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجياع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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