شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار خطط الدولة لتنشيط القطاع السياحي وزيادة أعداد السائحين الوافدين، وجهت الحكومة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، مبلغ 2 مليار جنيه لصالح مبادرة تحفيز الطيران، والتي تنفذها وزارة السياحة والآثار بتمويل من صندوق دعم السياحة والآثار.

تهدف المبادرة، حسبما يشير البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى دعم وتشجيع شركات الطيران على تسيير رحلات إضافية إلى مصر، من خلال تقديم حوافز مالية تسهم في تعزيز ربط المدن السياحية المصرية بالأسواق العالمية، ما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة الإيرادات الدولارية.

وتُعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية أوسع تسعى إلى تحفيز الطلب على المقاصد السياحية المصرية، ورفع تنافسية السوق السياحي المصري على مستوى الإقليم والعالم، مع تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية واسعة النطاق.