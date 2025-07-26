شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالكونجرس: سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية بسبب حصار نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيان مشترك لأعضاء فى الكونجرس الأمريكى أن هناك فوضى وخطورة في إيصال المساعدات لقطاع غزة أدت إلى موت نحو 700 شخص، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة.

وأضاف البيان أن أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذرت من انتشار المجاعة فى أنحاء قطاع غزة، مؤكدا أن "%75 من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذى فرضه نتنياهو".

وتابع: "حفنة المساعدات التى تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لحاجة السكان، وأن إدارة ترامب تجاهلت التشاور مع الكونجرس في منح "مؤسسة غزة" 30 مليون دولار.

واستطرد: "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة عرض العمليات الإنسانية للخطر، واستمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي".

وأشار إلى "غياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا، وندعو إدارة ترمب للضغط على نتنياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، كما ندعو إدارة ترمب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".