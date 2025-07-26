شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير عمل وزارة الأشغال ويشدد على أهمية استكمال مشاريع صيانة الطرق الرئيسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، في العاصمة عدن، وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي.

واطّلع الرئيس القائد، خلال اللقاء، من الوزير الحريزي على تقريرٍ مفصّل حول سير العمل في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذا مستوى الإنجاز في مشاريع البنية التحتية الجارية في العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات، وفي مقدمتها مشاريع صيانة وتأهيل الطرق، إلى جانب خطط قيادة الوزارة المستقبلية لتحسين وتطوير جودة الأداء.

كما استمع الرئيس الزُبيدي إلى شرح حول مجمل التحديات التي تواجه سير تنفيذ بعض المشاريع، لا سيما ما يتعلق بجوانب التمويل والعراقيل اللوجستية، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والجهود التي تُبذل من قبل الوزارة لتجاوز تلك التحديات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة.

وأكد الرئيس الزُبيدي ضرورة أن تكرّس الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها جهودها لاستكمال مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق الاستراتيجية التي تربط بين المحافظات، لما تمثله من أهمية بالغة في تسهيل تنقل المواطنين، وتيسير حركة التجارة ونقل البضائع، ورفد النشاط الاقتصادي الوطني.

كما وجّه الرئيس القائد بسرعة استكمال مشاريع الطرق الرابطة بين مديريات العاصمة عدن، وفي مقدمتها جسر دوّار كالتكس بمديرية المنصورة، والطريق البحري، باعتباره شرياناً حيوياً يربط مديريات العاصمة ببعضها البعض، مُشدداً في السياق على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشاريع لضمان ديمومتها.