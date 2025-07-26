شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا بشأن تصريحات الناقد طارق الشناوي، عن قرارات النقابة، بعد أزمة حفل الفنان اللبناني الأخيرة.

وقال نص البيان الصادر من أحمد مهنا المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية - المحامي بالنقض: تابعت ما ورد على لسان طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة.

وأضاف: إن هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

واختتم: لذلك تعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.



بيان نقابة المهن الموسيقية



