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الهيئة الوطنية تقدم تسهيلات لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من التصويت.. تفاصيل

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الهيئة الوطنية تقدم تسهيلات لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من التصويت.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من التسهيلات الخاصة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بشكل آمن وميسر، وهذه التسهيلات تتمثل في الآتى:

- يحق للناخب من ذوي الإعاقة طلب المساعدة من القاضي داخل اللجنة للإدلاء بصوته إذا كانت إعاقته تمنعه من الكتابة أو الرؤية.

- أولوية التصويت دون الحاجة للانتظار في الصف ، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة داخل المقار الانتخابية.

- تخصيص لجان في الدور الأرضي للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك، لتجنب صعود السلالم.

- إتاحة مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل الانتظار قبل التصويت.

- وجود لافتات خاصه بهم وموظفين إرشاديين لمساعدتهم في الوصول للجان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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