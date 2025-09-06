انتهاء المهل النظامية يؤدي إلى سقوط الحق في سماع الدعوى الإدارية في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت المهل النظامية المحددة لسماع الدعوى الإدارية في المملكة العربية السعودية، حيث تم رفض الاستماع إلى الدعوى بناءً على ذلك. وقد أثار هذا القرار الجدل بين الأطراف المعنية.

تعتبر الدعوى الإدارية أحد السبل التي يمكن للأفراد والشركات استخدامها لحل النزاعات مع الجهات الحكومية في المملكة. وتتطلب هذه الدعوى اتباع إجراءات معينة وتقديم الوثائق الضرورية في الوقت المحدد.

بعد انتهاء المهل النظامية، تم رفض سماع الدعوى بسبب عدم الامتثال للإجراءات المطلوبة، مما أثار استياء الطرف الطالب في الدعوى. وقد أعرب عن استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في هذا القرار.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تطبيق العدالة وضمان حقوق الجميع بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تستمر الجهود لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في هذه الدعوى الإدارية.