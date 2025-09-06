اقتراب الشركة من تحقيق الربحية واستعدادها للإدراج المزدوج في السعودية والإمارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شركة “نجاح” تعلن عن تقديم خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الربحية وتوسيع نطاق أعمالها في السوق السعودية والإمارات. وفقا لمصادر داخلية في الشركة، تم اتخاذ القرار بالتوجه نحو الإدراج المزدوج لتعزيز الحضور والتواجد في الأسواق المالية الرئيسية في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ خطة توسيع النشاطات التجارية وتحسين الأداء المالي من خلال استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والنمو المستدام. ومن المتوقع أن تتمكن الشركة من تحقيق الربحية في الفترة القادمة، بفضل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الرئيسية للشركة.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة الشركة أن عملية الإدراج المزدوج ستمثل خطوة استراتيجية هامة تعزز من مكانتها في السوق وتسهم في جذب المزيد من المستثمرين والشركاء التجاريين. ومن المتوقع أن تكون عملية الإدراج هي الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف النمو والتوسع العالمي للشركة.

وفي ختام التصريحات، أعربت إدارة الشركة عن ثقتها الكاملة في قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة وتحقيق النجاح في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بجدية واجتهاد لتحقيق التميز والنجاح في جميع الأسواق التي تعمل فيها.