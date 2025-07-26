شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وفيتنام يبحثان سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط،‏ مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، تران ثانه مان، تعزيز التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية بأن أخنوش نوّه - خلال اللقاء - بعمق العلاقات القائمة بين المغرب وفيتنام، والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بقيادة قائدي البلدين، إلى مستوى أرفع يترجم الرصيد التاريخي المشترك، مبرزا أهمية دعم ومواكبة كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام أن الزيارة - التي يقوم بها إلى المغرب، على رأس وفد رفيع المستوى - تهدف الى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين الرباط وهانوي، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن المغرب بإمكانه أن يكون بمثابة بوابة للاستثمارات الفيتنامية في إفريقيا، كما أن فيتنام بوسعها أن تضطلع بدور حلقة الوصل بين المغرب ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تمثل سوقا تضم أزيد من 600 مليون مستهلك.

وأضاف البيان بأنه خلال المباحثات جرى تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بالتطور المسجل على مستوى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.