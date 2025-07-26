شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو مازن" يدعو حكومة المملكة المتحدة للاعتراف الرسمي والفوري بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف الرسمي والفوري بدولة فلسطين؛ الأمر الذي سيشكل خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية، وتمهد الطريق نحو سلام عادل ودائم في المنطقة.

وثمن رئيس دولة فلسطين - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الجمعة - التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، التي أكد خلالها أن الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذا فداحة المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يعيشها، ودعوته إلى وقف القتل فوراً وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة؛ وصولا إلى وقف التهجير الذي ترفضه بريطانيا رفضا قاطعا، وتأكيده أن وقف إطلاق النار سيضع المملكة المتحدة أمام مسار الاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما دعا أبو مازن، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا أهمية حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.