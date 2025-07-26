فاجأت الممثلة المصرية الشهيرة رندا البحيري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على وجه العموم وجماهير الكرة السودانية, بشكل خاص بتدوينة جميلة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت الممثلة المعروفة, التهانئ لفريق الزمالة أم روابة السوداني, بعد حصوله على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. الممثلة الحسناء والمعروفة بتشجيعها لنادي الزمالك, تغزلت في فريق الزمالة, الذي يرتدي شعار قريب من شعار الفارس الأبيض نادي الزمالك, الأمر الذي جعلها تكتب مباركة للفريق السوداني, التأهل للكونفدرالية. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد كتبت البحيري, على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة أرفقت مع صور ممثل مدينة أم روابة, قالت فيها: (ألف مبروك نادي الزماله السوداني و ألف مبروك لكل إخواتنا السودانيين التأهل لبطولة الكونفدرالية قصة نادي تأسس في حب الزمالك و كل أمنياتي القلبيه لهم ب أداء مشرف لبلدهم و كل الحب لرئيس النادي المحترم الأستاذ عبد الرحيم حتيله). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الممثلة المصرية الشهيرة رندا البحيري تهنئ فريق الزمالة أم روابة السوداني بتدوينة جميلة لهذا السبب (!!!) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.