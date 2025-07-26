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قوبل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين له على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد أفراد الدعم السريع, لقبه الجمهور بــ”الشبلي”, وهو ينظم أغنية في القائد الميداني بالدعم السريع التاج يوسف فولجانق”, الذي أغتيل قبل أيام مسيرة تابعة للجيش.
وتحسر الشلبي, على رحيل “فولجانق” بأغنية رددها مع رفيقه الصغير, وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب ساخراً: (الناس ديل جاهزين كل ما ينجغم منهم واحد يكتبوا فيه أغنية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد اغتياله بمسيرة تابعة للجيش.. “شبلي” بالدعم السريع يرثي القائد البارز “التاج فولجانق” بأغنية حزينة والجمهور يسخر: (الناس ديل جاهزين كل ما ينجغم منهم واحد يكتبوا فيه أغنية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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