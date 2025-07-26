حكومة غرب كردفان تدين الاعتداءات المتكررة وتحمل مليشيا الدعم السريع مسؤولية الجرائم والانتهاكات

أصدرت حكومة ولاية غرب كردفان، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المدنيين في عدد من مناطق الولاية، محذرة من تصاعد وتيرتها واتخاذها طابعاً ممنهجاً يستهدف المواطنين بشكل مباشر، من خلال القتل العشوائي والنهب وبث الرعب والذعر.

وأشار البيان إلى الجريمة المروعة التي وقعت الأسبوع الماضي بمنطقة بريمة رشيد بمحلية النهود، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 30 مواطناً وسقوط عدد من الجرحى، واصفاً إياها بأنها جريمة تعكس الطبيعة الإجرامية للمليشيا المتمردة واستهانتها بالقيم الدينية والمواثيق الإنسانية.

وفيما يلي نص البيان:

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: 42]

في ظل التطورات الراهنة، تجدّد حكومة ولاية غرب كردفان تأكيدها التام على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة، ضمن معركة الكرامة والتحرير. وقد اكتملت الترتيبات لانطلاق المرحلة الحاسمة لتحرير أراضي الولاية من قبضة مليشيا الدعم السريع المتمردة، واستعادة الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأبرياء في القريب العاجل.

وإزاء ما تتعرض له الولاية من جرائم فادحة وانتهاكات متصاعدة، تُعرب حكومة الولاية عن إدانتها البالغة للأعمال الوحشية التي ترتكبها المليشيا المتمردة في مناطق متفرقة، والتي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأجبرت آلاف المواطنين على النزوح القسري.

وقد تمثلت أبرز الانتهاكات المرتكبة في: – القتل العشوائي والتصفية الجسدية. – الاعتداءات الجسيمة على النساء والأطفال. – النهب المنظم للممتلكات العامة والخاصة، وتخريب المدن والقرى. – ترويع السكان وتهجيرهم قسراً من منازلهم.

بناءً عليه، تؤكد حكومة ولاية غرب كردفان ما يلي: > إدانتها القاطعة لكافة الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين الأبرياء. > تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والضحايا. > التزامها بمتابعة الأوضاع الميدانية والعمل الجاد على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. > إشادتها بصمود المجتمعات المحلية وتماسكها في وجه محاولات التفتيت والتمزيق، وتأكيدها على دعم وحدة الصف الداخلي.

كما تؤكد الحكومة أنها، بالتنسيق مع السلطات الاتحادية وكافة الجهات ذات الصلة، ستواصل أداء واجبها في الدفاع عن المواطنين، وبسط هيبة الدولة، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

والله وليّ التوفيق.

حكومة ولاية غرب كردفان

سونا