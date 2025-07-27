شكرا لقرائتكم خبر عن قصف خيمة نازحين.. استشهاد 6 فلسطينيين جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصفٍ شنّه الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى (56) شهيدًا، بينهم (18) من منتظري المساعدات.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أكثر من 100 ألف طفل ورضيع يواجهون خطر الموت الوشيك، نتيجة الانعدام الكامل لحليب الأطفال والمكملات الغذائية في القطاع، بسبب استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.