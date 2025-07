شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم ريمكس "Come Back To Me" مع يوسف جبريال فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم تامر حسني جمهور مهرجان العلمين الجديدة بتقديم ريمكس خاص لأغنية "Come Back To Me"، بمشاركة الفنان الشاب يوسف جبريال، في لحظة غنائية مميزة على المسرح. وأشاد تامر بأداء يوسف قائلاً: "بحب يوسف جداً لأنه فنان شامل وموهوب"، ليرد عليه يوسف قائلاً: "بحب تامر جداً لأنه فنان الجيل بجد"، في تبادل للتقدير نال إعجاب الجمهور، وسط تصفيق وتفاعل كبير مع الثنائي. وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون". ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية. وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.

