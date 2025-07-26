شكرا لقرائتكم خبر عن 49.04 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 26 يوليو 2025، فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 49.01 جنيه للشراء. 49.15 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 49.14 جنيه للشراء. 49.24 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك البركة سعر الدولار فى بنك البركة 49.03 جنيه للشراء. 49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس سعر الدولار فى بنك قناة السويس 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع.

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