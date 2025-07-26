الاقتصاد

49.04 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى بنك مصر

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49.04 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 فى بنك مصر

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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 26 يوليو 2025، فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. 

 

 

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
  سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.01 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.14 جنيه للشراء.

49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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