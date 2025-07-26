شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن الإسكندرية: بيع أصناف راكدة وخردة بـ1.8 مليون جنيه عبر مزايدات والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إنه تم عمل مزايدات لبيع أصناف راكدة ومستعملة وخردة ورواكد بقيمة 1.8 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المخزون الراكد بقيمة 2.4 مليون جنيه، وجاري حصر الأصناف التي يمكن عرضها للبيع في مزايدات أخرى.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص القوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، المنتهية في 31 مارس عام 2025، والذي تضمن ملاحظة بوجود أصناف من المخزون راكدة بنحو 4.1 مليون جنيه، على الرغم من توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة الخاصة بسرعة التخلص من المخزون الراكد، ودون إجراء الاضمحلال لها، طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 2 بشأن المخزون.

أضافت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، أنه جاري دراسة التعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة لتمكين الشركة من إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام مقابل نسبة من المبالغ التي يتم تحصيلها، أما الأحكام الصادرة لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها، يوجد أحكام متوقفة، وذلك نظرًا لعدم وجود ممتلكات وعدم وضوح محل إقامة الصادر ضدهم الأحكام وتم تصحيح كامل الدعوى.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو 28.2 مليون جنيه، ونحو 1.5 مليون جنيه، على الترتيب، قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 عامًا، واجهتها الشركة بمجمع إضمحلال بنحو 16 مليون جنيه، ونحو 207 آلاف جنيه، على الترتيب، رغم أن هذه القضايا صدر بشأن معظمها أحكام ولم يتم تنفيذها.

أشارت الشركة، إلى أنها تعمل جاهدة على الاستفادة الكاملة من القدرات الإنتاجية للمطاحن لتعظيم صافي الربح للنشاط الأساسي، حيث يتم تشغيل المطاحن في ضوء كميات الدقيق المطلوبة للمخابز، طبقًا للكميات المحددة، والقرارات الوزارية بشأن السماح للمطاحن التموينية بإنتاج الدقيق استخراج 87.5% اعتبارًا من 1 يوليو 2023، وأدى ذلك إلى انخفاض كميات القمح المطحونة، وكذلك الزيادات المستمرة في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج، وثبات إيرادات التشغيل للغير (تكلفة الطحن).

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحقيق شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، انخفاضًا في صافي الربح المحقق ليصل إلى 39.4 مليون جنيه بنسبة 11%، وقد جاءت معظم الأرباح من الإيرادات العرضية من الفوائد الدائنة والإيرادات والمكاسب الأخرى التي بلغت نحو 31.4 مليون جنيه، ونحو 15.8 مليون جنيه، على الترتيب، في المقابل انخفضت الكميات المطحونة من الأقماح خلال تلك الفترة إلى 269 ألف طن، وعدم وجود أي إيرادات من أنشطة الاستثمار العقاري أو الأنشطة الأخرى.

وذكرت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، أنه سيتم إجراء المعالجة بالتعلية على حساب التكوين بعد استكمال الأعمال، ويتم التعلية على حساب الأصول بعد الاستلام الابتدائي، يأتي ذلك ردًا على تضمن حساب الإنفاق الاستثمار بنحو 1.8 مليون جنيه قيمة المنصرف من مستخلصات للمقاول عن الأعمال الإنشائية والمدنية لمجمع إدارات الشركة بوحدة المحمودية، والتي تم توجيهها للحساب بالخطأ وصحتها حساب التكوين الاستثماري.