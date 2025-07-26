شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 26 يوليو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 14اليوم : 3083 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز