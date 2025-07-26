شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ37040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14اليوم : 3083 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.