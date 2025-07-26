شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يُفاجئ جمهور العلمين بالشامى ودويتو "ملكة جمال الكون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم تامر حسني خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "خلّيني أقدملكم أخويا الصغير الشامي"، ليدعو الفنان الصاعد الشامي للصعود إلى المسرح.



الفنان تامر حسنى خلال حفل العلمين

وقدّم الثنائي دويتو غنائياً بعنوان "ملكة جمال الكون"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي استقبل الأغنية بحماس وتصفيق حار.



ونظراً للتفاعل اللافت، أعاد تامر تقديم الشامي مرة أخرى أمام الجمهور، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".



تامر حسنى يتألق خلال الحفل

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



حفل تامر حسنى