شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل مهرجان العلمين بأغانى "أنا ولا عارف" و"هرمون السعادة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم تامر حسني تألقه على مسرح مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدّم مجموعة من أبرز أغانيه التي أشعلت حماس الجمهور، من بينها "أنا ولا عارف" و"هرمون السعادة".



تامر حسني



وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيا على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".



جانب من حفل تامر بالعلمين



ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.



وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



النجم تامر حسنى يشعل حفل العلمين



تامر حسنى حفلات مهرجان العلمين



تامر حسنى خلال حفل العلمين



تامر حسنى يتألق خلال الحفل



حفل تامر حسنى بالعلمين



حفل تامر حسنى فى مدينة العلمين الجديدة