شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقدم أغانى "لينا معاد" و"حبك لو غلطة" فى حفل مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسني في فعاليات مهرجان العلمين، حيث أمتع الجمهور بمجموعة من أغاني ألبومه الجديد بأغنية "لينا معاد"، تلاها أداء مميز لأغنية "حبك لو غلطة"، وسط تفاعل وحماس كبيرين من الحضور.



الفنان تامر حسنى فى حفلات مهرجان العلمين



الفنان تامر حسنى



النجم تامر حسنى يشعل حفل العلمين

وتعد تلك المشاركة الثالثة على التوالي لتامر حسني بمهرجان العلمين منذ انطلاق النسخة الأولى من المهرجان 2023، إذ أحيى على مدار الدورتين الماضيتين حفلين كاملين العدد، محققا نجاحا كبيرا، ويأتي هذا العام ليواصل هذا النجاح، ويشاركه خلال الحفل المطرب الشامي بعدما قدما سويا أغنية بعنوان "ملكة جمال الكون".

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.



تامر حسنى يتألق خلال الحفل



حفل تامر حسنى بالعلمين



حفل تامر حسنى فى مدينة العلمين الجديدة



حفل تامر حسنى

وتشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة، وذلك بعدما قدمت أنغام حفل الافتتاح.



تامر حسني



جانب من حفل تامر بالعلمين