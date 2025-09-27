شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدات للنائب العام بالقبض القهري على رئيس حزب سياسي متهم في قضية افتهان المشهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ناشطين وصحفيين في محافظة تعز مناشدة للنائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى مطالبين فيها بإصدار امر ضبط قهري بحق المدعو عارف جامل وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة والتحقيق معه واقالته من مناصبه على خلفية ورود اسمه في اكثر من تسجيل صوتي للشهيدة افتهان المشهري.

قال ناشطي وصحفيي تعز انهم يرفعون إلى سيادة النائب العام هذه المناشدة بشأن الجريمة البشعة المتمثلة في اغتيال الشهيدة إفتهان المشهري، والتي هزّت الضمير العام، وأثارت الرأي العام المحلي والدولي.

مشيرين إلى إنه وبناءً على ما ورد في تسجيلات الشهيدة وما كشفته من أسماء وأدوار، إضافةً إلى اللقاءات التي عقدها المدعو عارف جامل في تركيا أواخر شهر مايو، والتي تثير شبهة قوية حول تورطه في هذه الجريمة وجرائم أخرى؛ فإنهم يلتمسون منه 1- إصدار أمر ضبط قهري بحق المدعو عارف جامل وإحضاره إلى مقر النيابة العامة في عدن للتحقيق معه في جريمة اغتيال الشهيدة إفتهان المشهري.

إضافةً إلى اعتبار المدعو عارف جامل شخصية محورية في الكشف عن شبكات الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة التي عاثت فساداً في مدينة تعز، حيث يمثل “كنز معلومات” عن الجرائم المرتكبة.

كما طالبوا بإقالة المدعو عارف جامل من جميع مناصبه الرسمية، بما في ذلك منصبه كـ وكيل محافظة تعز ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، نظراً لانتمائه الفعلي إلى جناح جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة دولياً) وارتباطه بتنظيمات إرهابية مسؤولة عن الاغتيالات والتفجيرات وعمليات الترويع.



مؤكدي إن بقاء المتهم في مناصبه وبلا محاسبة يمثّل إهانة لدماء الضحايا، ويشرعن لهيمنة جماعات إرهابية على مؤسسات الدولة في تعز. لذا نطالبكم بالتحرك العاجل لإحقاق العدالة وإنصاف الشهيدة وأسرتها والمجتمع اليمني بأسره.