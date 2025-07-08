بيل غيتس يخرج من قائمة العشرة الأوائل للأثرياء.. ما سبب خسارته المال؟

ميرنا وليد - بيروت - خرج بيل غيتس من قائمة العشرة الأوائل في قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث أصبحت ثروته الصافية الآن أقل من ثروة مساعده السابق وخليفته في منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ستيف بالمر.



يأتي هذا التغيير بعد إعادة الحساب التي أجريت لتعكس عروض غيتس الخيرية.

انخفضت ثروة غيتس بنحو 52 مليار دولار، أي ما يقرب من 30٪ هذا الأسبوع. قلصت إعادة الحساب هذه صافي ثروته من أكثر من 175 مليار دولار إلى 124 مليار دولار، مما نقله من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

حل ستيف بالمر، بثروة صافية تبلغ 172 مليار دولار، محل غيتس في المركز الخامس.

يتخلف غيتس الآن أيضًا عن مؤسسي شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، لاري بيج وسيرجي برين، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، وصديقه القديم والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، في التصنيفات.

وذكرت بلومبرغ أنها عدلت معدلات التقدير المستخدمة في حساب ثروته "لتعكس بشكل أفضل التبرعات الخيرية الخارجية التي يقدمها جيتس وتقدير الثروة" التي شاركها في منشور على مدونته في أيار/مايو.