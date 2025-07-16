شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إيهاب عبد العظيم: فخور بوضع اسمى بجوار تامر حسنى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر إيهاب عبد العظيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى ألبوم الفنان تامر حسنى من خلال أغنية "هيموت ويرجع"، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل له حلمًا تحقق.

وقال إيهاب في تصريحات لـ"الخليج 365": "التعاون مع نجم كبير بحجم تامر حسنى شرف كبير لى، ومنذ أن بدأت كتابة الأغانى وأنا أحلم أن يُكتب اسمى بجوار اسمه".

وأضاف أن الأغنية من كلماته بالمشاركة مع الشاعر عمر عبده على، وألحان سامر أبو طالب وعمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، مشيرًا إلى أن العمل تم في أجواء مليئة بالمحبة والتفاهم بين جميع المشاركين.

وأكد أن التعاون مر بسلاسة وأريحية تامة، لأن جميع المشاركين أصدقاء تجمعهم علاقة طيبة، وكان الحماس كبيرًا منذ اللحظة الأولى التي تم الاتفاق فيها على تنفيذ الأغنية، خصوصًا مع كونها من غناء نجم جماهيري بحجم تامر حسني.

وطرحت شركة روتانا ديو الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والذى يحمل اسم "الذوق العالى"، من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد طارق يحيى، وقد تم تصوير أجزاء من كليب الأغنية بمنزل الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير، قد كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365" عن كواليس هذا التعاون مع النجم تامر حسنى، قائلاً: الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت.

وأضاف "أنه مبسوط بالتعاون فى أغنية مع تامر حسنى، وأتمنى تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث إن فكرتها جديدة".

ديو محمد منير وتامر حسني يحمل العديد من المفاجآت

وتعد الأغنية بمثابة أول ديو غنائى يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، وهو ما يحمل مفاجأة سارة لكل جمهور النجمين ممن اعتادوا منهم على بصمات غنائية مميزة خلال مسيرتهما.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

وطرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.