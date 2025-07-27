شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي لليوم السابع: "عينية خيال" أول أعمالي لجمهور مصر وأتمنى أن تعجبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الشامي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "عينية خيال" في الأيام المقبلة.

وأعرب الشامي، عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره في مصر، مشيرًا إلى أنها ستكون أولى أعماله التي يطرحها للجمهور المصري. كما أكد الشامي أنه يتمنى أن تلاقي الأغنية ردود فعل إيجابية من جمهورها فور طرحها.

تفاصيل حفل الشامى فى مهرجان العلمين

من ناحية كان أشعل المطرب الشامي أجواء مهرجان العلمين في حفله الأخير يوم الجمعة الماضى، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها: "جيناك"، "ساميتك سما"، "صبرا"، "يا ليل يا عين"، "ليلي"، "خذني"، و"وين"، بالإضافة إلى ميدلي مميز جمع عدداً من أغنياته.

واستجابةً لطلب الجمهور، اختتم الشامي الحفل بإعادة أداء أغنيته الشهيرة "وين"، التي رددها الحضور معه بصوت واحد.