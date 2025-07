بعد نجاح حفله بالساحل الشمالي تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره: بستناها من السنة للسنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يوليو 2025 10:02 مساءً - أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً كبيراً، حمل شعار كامل العدد، وكان مليئاً بالمفاجآت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثالثة. وقد حرَص حسني على توجيه رسالة لجمهوره بعد النجاح الذي حققه في حفله، أعرب من خلالها عن سعادته به وبالجمهور والنجوم المشاركين معه وبالتنظيم.

هذه رسالة تامر حسني بعد نجاح حفله بمهرجان العلمين!

بعد نجاح حفله ضمن فعاليات الموسم الثالث من مهرجان العلمين، عبّر الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة، وشارك عبْر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عدداً من الصور واللقطات من الحفل.

وعلّق عليها تامر حسني قائلاً: "حفلة بستناها من السنة للسنة قبلكم. شكراً لكلّ الجماهير الغالية والجاليات العربية اللي شرفتني، وكلّ الحب والتقدير للنجم الغالي أوي على قلبي الشامي. نوّرت مصر يا حبيبي".

وأضاف حسني: "والفنان الموهوب أوي حبيب قلبي. كريم أسامة اللي شرّفني على المسرح وشرّفني في ألبوم لينا معاد".

كما وجّه الشكر للشركة المتحدة قائلاً: "كلّ الشكر للمتحدة وتذكرتي منتهى الرقي في التنظيم وفي كلّ شيء، حقيقي تستحقوا كامل الاحترام والتقدير. مصرالعلمين".

مفاجآت تامر حسني بالحفل

وقد أصبح الاختلاف والتميُّز تيمة أساسية في حفلات النجم تامر حسني، الذي طالما يفاجئ جمهور حفلاته بكلّ ما هو جديد، تارةً نجده يدخل مسرح حفله طائراً كما فعل من قبلُ في السعودية، وتارةً أخرى نجده يقود سيارة أو يستعين بشخص يشبهه؛ مما يُدخل الحضور في حالة من الارتباك بعد ظهوره في زاوية أخرى من المسرح.

أما في الحفل الذي أحياه نجم الجيل خلال الساعات القليلة على هامش فعاليات مهرجان مدينة العلمين، ابتكر شيئاً جديداً وهو استعانته بخاصية الـ AI، من خلال فيلم تسجيلي ظهر من خلاله وهو في مرحلة عمرية متقدمة، ويرى أمامه شريط أعماله الفنية من أفلام وألبومات غنائية، في لمسة بصرية مبتكرة، عبّرت عن عمق مسيرته وتقديره لتاريخه. وفي نهاية المطاف، يرى نفسه في وقت الصبا والشباب، ثم يبتسم وينتهي عرض الفيلم.

وخلال الحفل، واصل تامر حسني تقديم مجموعة من أشهر أغنياته التي لاقت نجاحاً جماهيرياً، مثل: "معلمين"، "كل مرة"، "حبيبي تقلان". كما غنّى من ألبومه الجديد أغنيتي: "لينا معاد"، "حبك لو غلطة". واختتم الحفل بأغنية "قدها"، التي جاءت كمسك الختام لليلة مبهرة فنياً وبصرياً، رسّخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

"الذوق العالي" يشعل مسرح العلمين.. أبرز لقطات الحفل

وقد شهد حفل تامر حسني العديد من اللقطات المميزة، أبرزها: تعبيره عن سعادته الكبيرة وفخره بالعمل مع الكينج محمد منير في ديو "الذوق العالي"، الذي أشعل من خلاله المسرح مع تفاعُل كبير من قِبل الجمهور. كما شهد الحفل غناءه مع النجم السوري الشامي أغنيتهما "ملكة جمال الكون"، والذي شاركه في الحفل.

وكانت من اللقطات المميزة في الحفل أيضاً، كعادة تامر حسني في معظم حفلاته، سماحه لعدد من المواهب الشابة بمشاركته على المسرح في الغناء؛ حيث شارك الفنان الشاب كريم أسامة في الحفل؛ حيث أدّى مع تامر أغنية "هو ده بقى". وعلّق بعدها قائلاً: "شرف ليا إني أقدّم أغنية مع تامر حسني، وشرف ليا إني أغني معاه على المسرح".

كما قدّم ريمكس خاصاً لأغنية "Come Back To Me" بمشاركة الفنان الصاعد يوسف جبريال. وخلال الحفل فاجأ تامر الجمهور بتقديمه أغاني من فيلم "عمر وسلمى"، وهي: "تليفوني رن، "ارجعلي". قائلاً: "فاكرين أغاني فيلم عمر وسلمى". واختتم الحفل بأغنية "خلونا نشوفكم تاني"، ثم حرَص على التقاط صورة تذكارية مع الجمهور.



