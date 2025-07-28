شكرا لقرائتكم خبر عن F1: The Movie لـ براد بيت يقترب من نصف مليار دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب إيرادات فيلم السباقات للنجم العالمى براد بيت F1: The Movie من تخطى حاجز الـ 500 مليون دولار، حيث وصلت إلى 492 مليونا و 161 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 27 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

إيرادات فيلم F1: The Movie

وانقسمت إيرادات فيلم F1: The Movie بين 161 مليونا و 161 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و 3331 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى.

مميزات فيلم F1: The Movie

كما تميزت مشاهد سباقات الفورمولا 1 في فيلم النجم العالمى براد بيت الجديد F1: The Movie بأنها لافتة للأنظار، إلا أن صانعي العمل حرصوا على إبراز كيفية تداخل ماضي هذه الرياضة مع حبكة الفيلم، مع لمسة فنية هوليوودية مميزة، حيث يلعب بيت دور السائق المسن سوني هايز في عودة غير متوقعة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر.

قدّم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، نصائح مهمة لأبطال فيلم F1: The Movie، خاصة مع اعتبار عمر بيت الـ61 عامًا في الحياة الواقعية غير واقعي بالنسبة لسائق في العصر الحديث.

أكبر سائق فورمولا 1 حاليًا هو الإسباني فرناندو ألونسو، الذي سيبلغ من العمر 44 عامًا الشهر المقبل، ولكن في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت المتطلبات البدنية أقل ولكن الخطر أكبر، تسابق فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن 55، وفاز لويجي فاجيولي في سن 53.