"روميو روما".. زها حديد تبصم على أجمل فندق قبل رحيلها (صور)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: روميو روما ، فندق جديد مذهل من فئة الخمس نجوم في قلب روما التاريخي، بُني داخل قصر تاريخي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. تمتد التصميمات الداخلية المبتكرة عبر عصور مختلفة.

تتجاور اللوحات الجدارية الأصلية من عصر النهضة في خمسة أجنحةٍ "على مستوى النبلاء" مع الأشكال المستقبلية للمهندسة المعمارية البريطانية العراقيو الراحلة زها حديد ، بينما يقع تمثال نصفي رخامي قديم للإمبراطورة ليفيا دروسيلا، اكتشف أثناء التجديد، بالقرب من أعمالٍ معاصرةٍ لفرانشيسكو كليمنتي وماريو شيفانو وكريستيان ليبرينو. في الوقت نفسه، يكشف المسبح ذو القاع الزجاجي عن آثارٍ رومانيةٍ رائعةٍ اكتُشفت أسفله مباشرةً.

بمزيجه الأخّاذ من الآثار القديمة والأناقة الحديثة، يُمثّل هذا الفندق وجهةً جديدةً للمسافرين الباحثين عن إقامة استثنائية. وهو فندقٌ فائقُ الحصرية، لدرجة أن الدخول إلى داخله يقتصر على نزلاء الفندق فقط، باستثناء مطعم "إل ريستورانتي آلان دوكاس" المفتوح للجمهور.

افتُتح في ديسمبر (كانون الأول) فندقٌ جديدٌ يضم 74 غرفةً ضمن مجموعة روميو، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة في مجال الضيافة، والتي أسسها المحامي ورائد الأعمال النابولي ألفريدو روميو. افتُتح أول فندق روميو في نابولي عام 2008، ومن المقرر افتتاح فرعٍ جديدٍ له في ماسا لوبرينس على ساحل سورينتو، قبالة جزيرة كابري، في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

أجمل فنادق العالم

يجمع هذا الصرح الروماني بين أرقى ما في عالم التصميم. في الشهر الماضي، فاز بمكانة مرموقة ضمن قائمة "أجمل فنادق العالم" لجائزة فرساي لعام 2025، وذلك بفضل "هندسته المعمارية وتصميمه الاستثنائي".

اشترى روميو المبنى الواقع في شارع ريبيتا الفاخر، على بعد خطوات من ساحة ديل بوبولو، في عام 2012. كان في الأصل قصرًا لعائلة سيروبيرتي كابوني، وتغيرت ملكيته عدة مرات قبل أن يصبح مقرًا لمجلة اليسوعيين سيفيلتا كاتوليكا ، ثم منذ عام 1951 فصاعدًا، مكاتب هيئة تعويض العمال الإيطالية التابعة للحكومة الإيطالية.

زها حديد.. نجمة لامعة

استعان روميو بزها حديد لإحداث تغيير جذري في هذا الصرح المعماري. وبصفتها نجمةً لامعةً في مجالها، حازت زها حديد مرتين على جائزة ستيرلينغ البريطانية للهندسة المعمارية، وفي عام 2004 أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة بريتزكر، المعروفة بـ"جائزة نوبل في الهندسة المعمارية". وكانت قد بدأت العمل على مشروع روميو روما قبل وفاتها عام 2016 بنوبة قلبية، وأكمل مكتبها المشروع بعد وفاتها.

بما أن العديد من عناصر المبنى مُدرجة، ابتكرت شركة زها حديد المعمارية "طبقة خارجية ثانية" تتناسب مع الهيكل الأصلي. لا تقتصر أناقة هذا المبنى المميز على الجدران المتموجة والأسقف المقببة المصنوعة من خشب الأبنوس ماكاسار والرخام والفولاذ والنحاس المزخرف، بل تُخفي أيضًا الأنظمة والتقنيات الذكية.

استمر المشروع لأكثر من عقد من الزمان، وتباطأ بسبب اكتشاف جدار روماني وورشة عمل أسفل الفناء، وحفظهما بعناية. باستخدام أجود المواد، من خشب الأبنوس ماكاسار وجوز كاناليتو إلى الرخام الإيطالي، صنع الحرفيون الكسوة والأرضيات المعقدة التي تُضفي لمسة جمالية على كل مساحة. جُهزت الغرف والأجنحة المصقولة بأثاث من تصميم بي آند بي إيطاليا، وبولترونا فراو، وقطع فنية مُصممة خصيصًا من روميو ديزاين. إنها تجمع بين الدفء والحداثة في آن واحد.