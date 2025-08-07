بدرية طلبة تقاضي مروجي شائعات اتهامها بقتل زوجها

بدرية طلبة: شائعة اتهامي بقتل زوجي تهدف إلى النيل من سمعتي

سكرين شوت من حساب بدرية طلبة على انستغرام

من هو مصطفى سالم؟

"وتقابل حبيب" عمل درامي لـ بدرية طلبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 03:58 مساءً - أصدرت الفنانةبيانًا إعلاميًا حازمًا، ردت فيه على الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتهمها زورًا بقتل زوجها الفنان مصطفى سالم، ووصفت هذه الادعاءات بـ"العارية تمامًا من الصحة" ولا تمت للحقيقة بصلة.وأكدت في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أنها تحظى بثقة ومحبة الجمهور المصري والعربي، ولم يسبق لها أن أساءت إلى مشاعرهم أو خذلت دعمهم، معتبرة أن هذه الشائعات تهدف إلى النيل من سمعتها والتشهير بها دون وجه حق.وأوضحت بدرية أنها بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأكاذيب، مشددة على أنها لن تتهاون في الدفاع عن اسمها وتاريخها الفني، وستقف بكل حزم أمام أي محاولة للإساءة إليها أو إثارة الجدل على حسابها.وفي ختام بيانها، أعربت بدرية طلبة عن امتنانها لجمهورها الذي ساندها ووقف إلى جانبها، مؤكدة أن دعمهم هو الدافع الحقيقي للاستمرار وعدم السماح لأي حملة تشويه أن تؤثر على مسيرتها.هو أحد المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز أعماله مسرحية «عيال تجنن» الجزء الثاني، مسرحية «الواد الجن»، مسرحية «أنا ومراتي ومونيكا»، مسرحية «إللي عايز يجيني»، ومسلسل« برج الأبجدية».وهو أيضاً من اكتشف «بدرية» خلال بداية مشوارها الفني وقدمها في أعماله الفنية وكان من بينها مسلسل «برج الأبجدية".يمكنكم قراءة...بدرية طلبة تقاضي مروجي الشائعات بعد أزمة التيك توكعلى جانب آخر، تواجدت الفنانة بدرية طلبة، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"وهو عمل درامي اجتماعي ذات طابع رومانسي، يضم كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري .يمكنكم قراءة ...بدرية طلبة تنتقد تصوير جنازة الراحل سليمان عيد: مهزلة

