مستشفى النجوم.. أزمات صحية تطارد محمد منير وأنغام ومحمد صبحي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 03:58 مساءً - تشهد الفترة الحالية تعرض ثلاثة من كبار نجوم الفن في مصر، لأزمات صحية مفاجئة، استدعت دخولهم إلى المستشفى فورًا، حتى لا يتفاقم الأمر ويصل إلى مستوى أكثر خطورة، حيث تتفاوت الحالة الصحية بينهم ما بين الخفيف والمتوسط، لكن يظل الخوف والقلق هو القاسم المشترك بين جمهور الثلاثي، والذي أبدى دعمه ومساندته لهم في تلك المحِن الصعبة. محمد منير يدخل المستشفى ويؤجل حفل العلمين الفنان محمد منير، أعلن عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، فضلًا عن تأجيل حفله الذي كان مُقررًا له يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن فاعليات النسخة الحالية من مهرجان العلمين 2025.

وكتب محمد منير، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: "أطمئن كل الجمهور والمحبين أني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليًا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرًا لهذا الظرف المرضي الطارئ، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة، الذي كان مقررًا إقامته يوم 16 أغسطس".

وأكد أنه سيعود لاستئناف نشاطه الفني سريعًا، فور تماثله للشفاء، قائلًا: "خلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، واستعد لحفلات"، ليتلقى المزيد من الدعم والمساندة من قبل زملائه وكذلك جمهوره عبر الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.

أنغام تخضع لعملية جراحية خطيرة خلال ساعات أما النجمة أنغام، والتي تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات الألمانية، تستعد خلال ساعاتٍ قليلة، للخضوع لعملية جراحية خطيرة، متعلقة باستئصال جزءٍ من البنكرياس، وذلك حسبما كشف الإعلامي محمود سعد، الصديق المُقرب للأسرة، لافتًا إلى إجرائها عملية جراحية اليوم الخميس، مطالبًا محبيها وجمهورها بالدعاء لها.

وكتب محمود سعد، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلاً: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس، وهي بخير وهتعمل العملية دي الصبح.. فأرجوا إن أنتوا تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

وكان قد أكد قبل أيام، أنه تم استئصال "ورم حميد" في البنكرياس، ولا يشكل خطرًا على حياتها، وأنه لا يزال جزءًا ‏آخر باقٍ، حيث صرَّح قائلًا: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من ‏الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في ألمانيا وبالتحديد في ميونخ.. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من ‏الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا وعاوز أنكم تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة ‏خبيثة".

تحسن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي فيما يستعد الفنان محمد صبحي، لمغادرة المستشفى خلال الساعات المُقبلة، والعودة إلى المنزل واستكمال رحلة العلاج، وذلك بعد مرور 3 أيام تقريبًا على دخوله الرعاية المركزة، حيث قال شقيقه الفنان مجدي صبحي، خلال وقت سابق لـ"الخليج 365"، إن حالة شقيقه استقرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن ما حدث كان بسبب الإرهاق والمجهود الكبير الذي يبذله دون راحة، ولذلك نصحه الأطباء بالحصول على راحلة تامة خلال الأيام المقبلة.

وعبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك طمأن مجدي صبحي جمهور ومحبي الفنان محمد صبحي على حالته الصحية وذلك من ‏خلال نشره صورتين، الأولى للفنان محمد صبحي والأخرى تجمع الأخوين سويًا وكتب منشورًا مرفقًا جاء كالتالي: "شكرًا لكل من اتصل ‏للاطمئنان على أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ..محمد صبحي..وأقول لكم الحمد لله هو بخير ويجري بعض الفحوصات الطبيه"‏.



