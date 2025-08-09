منع جينيفر لوبيز من دخول أحد المتاجر الشهيرة بتركيا... ما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 01:02 مساءً - تواصل النجمة العالمية جينيفر لوبيز جولتها الغنائية "Up All Night: Live in 2025" التي تجوب فيها أبرز المدن العالمية، والتي ستُختتم في 12 أغسطس في سردينيا، بإيطاليا، لتقدم أبرز أغانيها القديمة والجديدة، مع عروض استعراضية مبهرة. وبعد أن انتهت من جولتها بمصر توجهت لتركيا، لإحياء حفلها بمدينة إسطنبول يوم 5 أغسطس في حديقة يني كابي للمهرجانات خلال مهرجان إسطنبول.

جينيفر لوبيز تُمنع من دخول متجر شهير

تعرضت جينيفر لوبيز لموقف مفاجئ لها، فقبل حفلها الغنائي وأثناء جولة كانت تقوم بها في شوارع مدينة إسطنبول يوم 4 أغسطس، توقفت عند متجر شانيل الشهير، وأرادت الدخول، ولكن موظف أمن المتجر منعها بسبب ازدحام المتجر وامتلائه وقتها، وهو لا يعرف هوية لوبيز، ووفقاً لصحيفة Türkiye Today، تفهمت النجمة البالغة من العمر 56 عاماً الموقف وكانت ودودة في تعاملها مع الأمر، قائلةً: "حسناً، لا مشكلة" قبل أن تغادر.

جينيفر لوبيز تقدم عرضاً مبهراً في مصر

قبل التوجه لتركيا، أدت جينيفر لوبيز عرضاً فنياً في مدينة شرم الشيخ بمصر ضمن جولتها العالمية، وكانت زيارتها لمصر هي الثانية لها بعد حفلها في مدينة العلمين الجديدة عام 2019، وقد حظي الحفل باهتمام كبير، وكان حدثاً بارزاً.

مشاريع فنية قادمة لجينيفر لوبيز

بعد أن تنتهي جينيفر لوبيز من جولتها العالمية وتعود إلى الولايات المتحدة، من المرجح أن تكون منشغلة بالتحضير لإطلاق الفيلم الموسيقي Kiss of the Spider Woman الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير، وسيُطرح في دور العرض في 10 أكتوبر.

الفيلم الجديد مُقتبس من المسرحية الموسيقية التي كتبها تيرينس ماكنالي وجون كاندر وفرانك إيب، والمستوحاة بدورها من رواية مانويل بويج الصادرة عام 1976، حيث يلعب دييغو لونا وتوناتيو إليزاراز دور السجينين فالنتين ومولينا على التوالي، بينما تُجسد لوبيز دور إنغريد لونا، نجمة الشاشة التي يُعجب بها مولينا.

