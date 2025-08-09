حسين الجسمي يرحب بليلى زاهر وهشام جمال على المسرح وفستانك الأبيض تتصدر الترند مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 02:08 مساءً - أحيا الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي حفلاً مميزاً في الساحل الشمالي على مسرح هايد بارك seashore، وقدم لجمهوره عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي ارتبط بها الجمهور.

بدأ الجسمي الحفل بأغنية "6 الصبح"، ورحب بالحاضرين وقال: "مساء الخير، مبسوط إني معاكم النهاردة ووجودكم هو معنى الليلة، خلوها ذكرى حلوة نعيشها مع بعض وتتكرر معاكم، شكراً".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم من بينهم هشام جمال وليلى زاهر، ملك أحمد زاهر، كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وغيرهم من النجوم ورجال الأعمال والمشاهير.

ظهور مميز لهشام وليلى في حفل حسين الجسمي

وفي مفاجأة للجمهور، استضاف الجسمي هشام جمال وليلى زاهر، وصعدا على المسرح بجوار الجسمي ليشاركاه غناء أغنية زفافهما "فستانك الأبيض" وسط تصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا مع الأغنية، وتم تداول مقطع آخر ظهرا فيه وهما يغنيان أغنية "أنا والقمر" وسط الجمهور، وهي الأغنية التي قاما بتجسيد الكليب الخاص بها.

View this post on Instagram A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)



يُذكر أن ليلى أحمد زاهر احتفلت بزواجها من هشام جمال 23 أبريل الماضي، في حفل زفاف ضخم، في منطقة هرم سقارة بحضور حشد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد ومباركة العروسين، وكانت مفاجأة هشام لعروسته في هذا اليوم المميز هي أغنية "فستانك الأبيض" التي تم الكشف عنها لأول مرة في الحفل.

أغنية أنا والقمر تتوج قصة حب هشام جمال وليلى زاهر

هشام جمال وليلى زاهر يُتوجان دائماً صوت حسين الجسمي، فقد تعاونا معه مؤخراً في كليب أغنية "أنا والقمر" في فيديو كليب مليء بالمشاعر والأحاسيس والبهجة، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدة عالية. أغنية "أنا والقمر" كلمات أمير طعيمة، رؤية فنية وألحان هشام جمال، توزيع مادي، مكس وماستر جاسم محمد، وتقول كلماتها: "الليل ونجومه وأنا وعينيه... مع صوت الموج وإيدي في ايديه وقمر في السما وقمر تحتيه... وحبيبي معايا... وده كفاية خلينا يا ليل هنا قاعدين... وهنمشي إزاي نروح على فين ويا شمس تعالي بعد يومين... وسيبيلي حبيبي ويايا العمر معاه يا ريته يطول... وأعيش وياه فصول وفصول"، فيما بعث حسين الجسمي رسالة شكر إلى هشام جمال وليلى أحمد زاهر، "على حضورهما الجميل الذي أضفى لمسة راقية وإحساساً مميزاً على الكليب".



كان حسين الجسمي قد أعلن عن إطلاق مشروعه الموسيقي الفريد "ألبوم 2025"، الذي يشكل رحلة موسيقية فريدة تُطرح من خلالها أغنيتان جديدتان كل أسبوع على مدار صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفردة ومشاعر مختلفة، وذلك من خلال سلسلة موسيقية تعبر عن المشاعر والقصص والمواقف بلغة صوتية مميزة.

