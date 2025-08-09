قصر باكنغهام يصدر صورة جديدة للأميرة آن تزامناً مع استعدادات الاحتفال بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 02:08 مساءً - تزامناً مع استعدادات العائلة المالكة البريطانية للاحتفال بيوم ميلاد الأميرة آن الـ75، الذي سيوافق 15 من أغسطس، أصدر قصر باكنغهام صورة ملكية جديدة للأميرة آن مع زوجها، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس.

الأميرة آن في لوك جديد منذ ما يقرب من نصف قرن

شارك قصر باكنغهام صورة جديدة للأميرة آن بجانب زوجها، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، البالغ من العمر 70 عاماً. التقط الصورة المصور الملكي كريس جاكسون قبل مأدبة الدولة في قلعة وندسور في يوليو التي أُقيمت تكريماً لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة، والتي استمرت من 8 إلى 10 من يوليو.

ومن الملاحظ في الصورة أن الأميرة آن أجرت تغيراً نادراً في تسريحة شعرها خلال المأدبة الفاخرة، حيث استبدلت تسريحة شعرها المنتفخة التي اشتهرت بها على مدى خمسة عقود بكعكة أنيقة.

أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

تكريماً واحتفالاً بالأميرة آن؛ سيتم إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورتها، بريشة جون سوانيل، الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.

تتضمن العملة المعدنية، التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات إسترلينية، أيضاً شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسداً هائجاً في الربع الثاني يمثل أسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن - تحتفل بمرور 75 عاماً - واجب وإخلاص".

ومن جانبها، كشفت دار سك العملة الملكية عن التصميم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "انضموا إلينا في احتفالنا بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة آن الخامسة والسبعين، مع إصدار أول عملة معدنية بريطانية تكريماً لها، تحمل شعار النبالة الرسمي الخاص بها وصورة رسمية التقطها جون سوانيل".

خطط عمل الأميرة آن في السنوات المقبلة

بينما تستعد العائلة المالكة البريطانية للتحضيرات المناسبة ليوم ميلاد الأميرة آن، بدأ الجمهور الملكي يتساءل عن مدى قابليتها لاستكمال مهامها الملكية في هذا العمر واحتمالية تقاعدها، وهذا ما نفته أحد المصادر المقربة من الأميرة الملكية. وفقاً لصحيفة The Sunday Times التي تواصلت مع مصدر وثيق الصلة بالأميرة آن، ستواصل شقيقة الملك تشارلز عملها كالمعتاد خلال السنوات القليلة القادمة. وعندما تبلغ عامها الـ80، ستبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، قبل أن تتقاعد تماماً في سن التسعين؛ أي أنها ستعمل لمدة 15 عاماً أخرى.

وقال المصدر: "قالت إن خطتها هي مواصلة العمل حتى تبلغ الثمانين، ثم تبدأ بالتوقف عن العمل تدريجياً، ثم تحذو حذو دوق إدنبرة الراحل وتتوقف تماماً في سن التسعين".

وهذا يعني أن الأميرة آن ستسير على خطى والدها، الأمير فيليب، الذي تقاعد عام 2017 عن عمر يناهز 96 عاماً.

